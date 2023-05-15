Россия заявила, что сбила ракету Storm Shadow, поставленную Украине Великобританией

«За последние сутки системами ПВО перехвачено семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow и 10 реактивных систем залпового огня (снарядов) HIMARS», — говорится в сообщении Минобороны России.

С ракетами класса «воздух-воздух» Storm Shadow некоторые источники связывают катастрофы с российскими самолетами и вертолетами произошедшие в прошедшие выходные.

Великобритания кроме ракет пообещала Киеву поставки сотен беспилотников с радиусом действия до 200 км.

