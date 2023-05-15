Борная кислота приносит пользу в саду и огороде

Борная кислота отлично помогает при загнивании плодов цуккини и кабачков. Также она очень полезна, если тепличные томаты переживают стресс из-за жары.

Опрыскивать раствором борной кислоты можно огурцы, если на них образуется мало завязей. Подойдет такая обработка перцам и баклажанам, если у них не завязываются плоды.

Рецепт приготовления раствора борной кислоты очень прост: 2 грамма препарата нужно хорошенько размешать в полулитре горячей воды, а затем долить прогретой на солнце водой до 10 литров.

Определить, что растениям не хватает бора, можно по разным признакам.

Если листья мельчают, скручиваются и опадают, на них появляются желтые прожилки; если боковые почки идут в рост, а верхние затормаживаются; если растения слабо цветут, плоды деформируются, отмирает кора или верхушки на побегах - все это повод для опрыскивания растений раствором борной кислоты.