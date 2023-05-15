Командующий южноафриканской армией посетил Россию, чтобы обсудить «военное сотрудничество»

Накануне США и Великобритания обвинили власти Претории в поставках оружия в Россию не представив доказательств.

По сообщению Минобороны России, которое цитирует агентства ТАСС и «Интерфакс», генерал-лейтенант Лоуренс Мбата и его делегация обсудили со своими российскими коллегами «вопросы военного сотрудничества», направленного на «повышение боеготовности вооруженных сил двух стран».

Напомним, что ЮАР в этом году приняла трехсторонние военно-морские маневры у своих берегов с участием фрегата «Адмирал Горшков» с «Цирконами» на борту.