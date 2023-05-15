Бритни Спирс бьет своего мужа Сэма Асгари

Драку знаменитой пары в лице Бритни Спирс и Сэма Асгари пришлось разнимать охранникам

Муж и жена стали без конца сориться. Певица стала даже руку на мужа поднимать.

Очевидцем выяснения отношений Спирс и Асгари стала охрана, которой пришлось их растаскивать в разные углы, о чем информирует известное издание TMZ.

Ситуация накалилась настолько, что супруг старается пореже бывать в доме наедине с супругой.

Информация о том, что не за горами развод, распространилась в СМИ из-за того, что оба были замечены в разных местах и бех обручальных колец.

Однако 13 мая Сэм поделился совместным фото с женой, которую на протяжении долгих лет поддерживал в ситуации с опекунством отца.