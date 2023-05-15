Конский навоз называют удобрением замедленного действия

В свежем конском навозе содержится совсем небольшое количество азота. Польза этого удобрения в полную силу проявляется после его разложения.

Конский навоз значительно улучшает качество и структуру почвы. Разлагаясь, он выделяет азот и быстро прогревает землю, что очень важно для весенних посевов и высаженной в грунт рассады.

В результате его действия почва становится более рыхлой, в ней повышается содержание гумуса, растения становятся более устойчивыми к разным заболеваниям и климатическим перепадам.

Это удобрение подходит не для всех культур. Например, им нельзя подкармливать зонтичные культуры, редиску, редьку и репу, верески, гортензию, садовые астры, азалию, бруснику и голубику.

Но для таких культур, как малина, садовая земляника, клубника, томаты, кабачки, свекла, капуста, картофель, огурцы, тыквенные, многолетние цветы и розы конский навоз идеально подходит в качестве удобрения.