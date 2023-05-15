Всего два киви в день помогут укрепить здоровье

Киви является отличным источником многих полезных веществ, в том числе пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов, фолиевой кислоты.

Многочисленные исследования подтвердили, что этот плод очень эффективен при лечении запоров. Также он полезен для зрения, поскольку в нем содержится лютеин, важный для работы глаз.

По этой причине его рекомендуют вводить в рацион тем людям, кто проводит много времени за монитором компьютера. Он будет особенно полезен подросткам и пожилым людям, и в целом представителям разных возрастов.

Благодаря богатому содержанию витамина С киви помогает пережить периоды гриппа и простуд, не заболев. Но есть категория людей, для которых этот фрукт смертельно опасен, так как вызывает у них аллергические реакции и даже анафилактический шок.

Таким людям этот продукт категорически запрещен.