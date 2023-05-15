Дуэйн Джонсон рассказал, что несколько раз в жизни сталкивался с депрессией

Впервые актер столкнулся с депрессией во время учебы в университете, когда травмировал плечо, и не мог больше играть в команде. Он перестал учиться, но не знал, что это нежелание симптом психологической проблемы.

Второй раз депрессия накрыла Джонсона в 2017 году. Причиной стал развод. Справиться ему помогли друзья и то, что он был отцом девочек. Актер посоветовал не оставаться с проблемой наедине, и обращаться за помощью.