Российским чиновникам запрещают увольняться в условиях СВО под угрозой уголовного преследования

По словам источника, многие российские политики и губернаторы хотели бы уволиться в условиях ведения страной военных действий, но им запрещают это делать. В случае нарушения запрета им угрожают заведением уголовных дел.
По утверждениям другого близкого к российским политическим кругам источника, количество желающих уволиться так велико, что спровоцировало этот запрет. Ведь, если все они уйдут, то управление страной будет нарушено.
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