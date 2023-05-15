Российским чиновникам запрещают увольняться в условиях СВО под угрозой уголовного преследования

По словам источника, многие российские политики и губернаторы хотели бы уволиться в условиях ведения страной военных действий, но им запрещают это делать. В случае нарушения запрета им угрожают заведением уголовных дел.

По утверждениям другого близкого к российским политическим кругам источника, количество желающих уволиться так велико, что спровоцировало этот запрет. Ведь, если все они уйдут, то управление страной будет нарушено.