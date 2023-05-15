Подушка между ног во время сна помогает снять боль внизу позвоночника

Если положить на ночь подушку между ног, можно решить сразу несколько проблем. Она уменьшит давление и мышечное напряжение тела, сделает сон более комфортным.

Благодаря подушке колени не будут смыкаться. Это позволит снять напряжение в бедрах и пояснице.

Поскольку ноги будут расположены в направлении от позвоночника, устранится тянущее положение и разгрузится нижняя часть позвоночника, что позволит человеку крепко заснуть.

Кроме уменьшения боли в пояснице положенная между ног подушка будет препятствовать варикозному расширению вен и мышечным судорогам. А также она поможет предотвратить невралгию седалищного нерва.