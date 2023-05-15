Малый драматический театр Питера объявил об отмене постановок с Козловским до конца 2023 года

Данила Козловский проинформировал, что не будет работать до конца текущего года. Причина - "личные обстоятельства".

Свое решение он объявил через собственный Телеграм-канал. Он подчеркнул, что постановки в Малом драматическом театре Петербурга, где он был задействован, уже отменены.

Аналогичные сведения значатся и на сайте вышеупомянутого учреждения культуры.

"Гамлет", намеченный на 21 и 22 мая, и "Коварство и любовь" на 23 и 24 мая отменены. В первом спектакле Козловскому досталась роль Гамлета, а во втором он сыграл Фердинанда.

Известно, что активист Виталий Бородин потребовал от Генпрокуратуры РФ проверить актера на предмет дискредитации российских вооруженных сил. Козловский в ответ заявил на Бородина в суд, обвиняя того в клевете в свой адрес.

Позднее звезда экрана записал видеообращение к россиянам, где заверил, что любит свое государство и не намерен менять ПМЖ.