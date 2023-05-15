Удобрение из хлебных корок: огородные растения завалят урожаем

21:44 2023-05-15

Хлебные корки – один из видов пищевых отходов, на основе которого можно приготовить удобрение для огорода.

Делается оно очень просто: хлебные остатки засыпают в емкость, заливают теплой водой и накрывают крышкой.

Состав должен настаиваться две недели в теплом месте, пока не завершатся процессы брожения, не пропадут пена и сильный запах. 

Далее раствор разбавляется водой 1:1 и используется для опрыскивания растений или полива огорода.

Сами корки можно отправить в компост. Между ними следует выкладывать слой торфа, соломы или ботвы растений.

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