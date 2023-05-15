Бедрос Киркоров оскорбил журналистку Залесских, назвавав ее толстой

Бедрос Киркоров на людях раскритиковал внешность корреспондента POPCAKE.TV Юлии Залесских, заявив, что ей пора бы сбросить вес.

Он высказался о килограммах журналистки, хотя речи об этом даже не шло. Отец Филиппа Киркорова заявил, что в свои 24 года она выглядит плохо, предположив, что девушка не занимается спортом.

Киркоров старший предупредил, что через 10 лет, питаясь в таком режиме и придерживаясь такого же образа жизни, представительница СМИ будет выглядеть еще хуже.

Также пожилой артист посоветовал Юлии сходить к эндокринологу. Он убежден, что она ест продукты, неподходящие ее организму.