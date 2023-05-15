Резкое вскакивание утром с кровати может спровоцировать головную боль и прыжки давления

Очень важным временем считаются первые минуты после пробуждения. Резкое вскакивание с кровати чревато болями в спине и суставах, повышением или понижением давления, появлением головной боли.

Утром нужно дать себе и телу время, чтобы окончательно адаптироваться к пробуждению. В противном случае весь день будет преследовать ощущение недосыпа и плохое настроение.

Чтобы не спешить с утра, надо поставить будильник на 10 минут раньше обычного. Лежа в постели, необходимо потянуться и сделать несколько глубоких вдохов-выдохов.

Затем следует мягко помассировать голову, мочки ушей, пальцы рук. И только после этого разрешается медленно, без резких движений встать с кровати.