Как избавиться от гусениц в огороде с помощью ваты: большинство дачников не знают этого метода

Таким методом стоит воспользоваться, если в прошлом году гусеницы атаковали растения. Скорее всего, они появятся и в этом сезоне.
Главный враг гусениц – птицы, поэтому их нужно привлечь на участок для борьбы с вредителями.
Для этого нужно разложить сетчатую ткань на ветках дерева и сложить на нее кусочки ваты. Можно также использовать пряжу.
Все это служит материалом для строительства птичьих гнезд, поэтому пернатые будут с удовольствием лететь на участок и лакомиться гусеницами.
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