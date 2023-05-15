Как избавиться от гусениц в огороде с помощью ваты: большинство дачников не знают этого метода

23:01 2023-05-15

Гусеницы поедают листья растений и таким способом уничтожают урожай. Опытные огородники нашли простой способ борьбы с ними.

Таким методом стоит воспользоваться, если в прошлом году гусеницы атаковали растения. Скорее всего, они появятся и в этом сезоне.

Главный враг гусениц – птицы, поэтому их нужно привлечь на участок для борьбы с вредителями. 

Для этого нужно разложить сетчатую ткань на ветках дерева и сложить на нее кусочки ваты. Можно также использовать пряжу.

Все это служит материалом для строительства птичьих гнезд, поэтому пернатые будут с удовольствием лететь на участок и лакомиться гусеницами.

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