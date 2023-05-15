Розмарин улучшает мозговое кровообращение, работу сердца и омолаживает кожу

Розмарин по праву считается лучшим средством для стабилизации мозгового кровообращения и работы сердца. Много столетий это растение славится благодаря своей целебной силе.
Кроме того, розмарин эффективно омолаживает клетки кожи. Он восстанавливает ее эластичность, активизирует циркуляцию крови, увлажняет, помогает уменьшить морщины и снять отеки.
С его помощью удается улучшить цвет лица и устранить пигментные пятна. Есть у этого уникального растения и еще одно важное свойство.
Розмарин - мощное антивоспалительное средство. Он способен остановить воспалительные процессы в организме, поэтому его используют для лечения язв, ран, при заболеваниях суставов и дыхательных путей.
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