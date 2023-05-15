Как избавиться от проволочника в огороде: простые и эффективные методы

Создать невыносимые условия для вредителя помогает доломитовая мука. Ее вносят при перекопке осенью, она также нормализует кислотность почвы.

Для обработки земли от проволочника можно использовать чистотел, приготовив из него настой, ядовитый для вредителя.

Чтобы защитить картофель от проволочника, при посадке в лунку можно внести яичную скорлупу. Она не даст вредителю пробраться к корнеплоду.

По такому же принципу используется и древесная зола. Для более эффективной борьбы с вредителем ее вносят не только на грядку, но и между рядами.