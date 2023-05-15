Как вырастить небывалый урожай фасоли с помощью скорлупы, кофе и йода

При посадке фасоли в лунки можно положить яичную скорлупу. Этот же продукт защитит растение от вредителей, если рассыпать его вокруг.

Защитить фасоль от вредителей и болезней поможет йод. Он же поспособствует укреплению иммунитета растения.

Для приготовления раствора нужно развести йод в воде в пропорции 1 капля на 1 литр. Состав используется и для полива, и для опрыскивания.

Кофейная гуща обеспечит фасоль необходимыми питательными веществами. Для полива нужно растворить стакан гущи в ведре воды.