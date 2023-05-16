Картофель гниет прямо в земле: что делать и можно ли урожай

На самом деле причины гниения корнеплодов могут быть совершенно иными, и чаще всего это грибковое заболевание.
Болезнь передается от прошлогодних клубней, зараженных бактериями либо от пораженной болезнью ботвы, оставленной на зиму в почве.
Картофель может начать гнить и в том случае, если зараженную ботву заложили в компост. А потом использовали его в качестве удобрения.
От такого заболевания урожай спасти невозможно. Единственно, что можно сделать – это удалить зараженные растения.
При этом важно помнить, что грибок распространяется в радиусе около метра. Потребуются также профилактические меры.
Например, перед посадкой картофеля почву можно обработать раствором медного купороса, бордоской жидкостью или фунгицидными препаратами, содержащими медь.
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