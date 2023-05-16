Поведение и привычки французов контрастируют с представителями других наций

Француженки редко ходят на каблуках и почти не пользуются декоративной косметикой. Модельной обуви они предпочитают балетки, кроссовки и кеды.

Они не красятся, потому что в большинстве своем имеют выразительную внешность от природы: яркие глаза и темные волосы.

Представительницы прекрасного пола во Франции предпочитают делать себе маникюр самостоятельно - это позволяет сэкономить им порядка 30 евро, а стоимость услуги в салонах зачастую не соответствует качеству.

Французы редко ходят в гости даже к самым близким друзьям. Такой визит может случиться только раз в полгода.

Если еще не так давно друзья созванивались по телефону по нескольку раз в неделю, то сейчас большинство людей общается исключительно в соцсетях.

А еще французов испортил материальный вопрос. Родственники часто ссорятся из-за денег, причем может дойти даже до того, что дочь навсегда рвет связи с родителями, а родные брат и сестра - друг с другом.

Поскольку продуктовые магазины по воскресеньям часто не работают, а в сельской местности их и вовсе может не быть, французы закупают много замороженных продуктов, чтобы в холодильнике всегда была еда.

Особенно часто они замораживают хлеб и даже бутерброды. А еще они любят посещать многочисленные рестораны и пьют много вина - днем просто утоляют им жажду, а вечером - чтобы быстро заснуть.