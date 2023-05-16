Дачники рассказали, как убрать всю тлю со свеклы без химии

На этапе созревания плодов использовать химические препараты уже нельзя. Но есть не менее эффективные натуральные средства.

Так, можно приготовить раствор из 15 капель эфирных масел чайного дерева, лаванды и чабреца в 100 мл сливок с добавлением древесной золы.

Другой вариант – измельчить несколько луковиц, залить горячей водой и настоять 5 часов, а потом процедить.

Этот настой будет более эффективным, если добавить туда немного натертого хозяйственного мыла. Концентрат разводится литром воды перед опрыскиванием растений.

Убрать всю тлю со свеклы помогает состав из натертого хозяйственного мыла и воды. Такое средство используется для опрыскивания.