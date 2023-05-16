На дачном участке начали расти поганки: что делать и как избавиться

Появление таких грибов указывает, что где-то рядом гниет древесина. Споры поганок могут присутствовать в завезенном грунте.
Хотя поганки растут только в питательной почве, им также нужна определенная кислотность, которая может не понравиться огородным растениям.
Избавиться от нежелательных грибов помогают доломитовая мука, известь и древесная зола, но этого может оказаться недостаточно.
Если у поганок уже образовалась грибница, ее нужно устранить вместе с причиной появления. Может потребоваться снятие грунта на глубину 10-15 см.
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