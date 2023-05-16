Что нужно положить в лунку под баклажаны для богатого урожая

Еще на этапе перекопки будущей грядки нудно внести в землю перегной и древесную золу, а в глинистый грунт – еще и торф.

Во время высадки рассады баклажанов в лунку кладут любое комплексное минеральное удобрение.

Но это должен быть состав, в котором калий, фосфор и азот содержатся в равном количестве. На каждую лунку нужно по 0,5 ч.л. удобрения.

Сама лунка должна быть немного больше корневой системы. Заглублять баклажаны нужно не более чем на 1-2 см.