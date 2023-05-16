Дачники объяснили, как определить качество и зрелость компоста

00:52 2023-05-16

Компост – один из самых популярных видов органических удобрений. Но не всегда понятно, насколько качественным он получился.

Существует несколько признаков, по которым можно оценить и качество компоста, и степень его зрелости.

Хорошее удобрение должно быть рыхлым, с однородной сыпучей консистенцией, похожим на только что вскопанную землю.

В общей массе компоста не должно быть отдельных стеблей, листочков, кусочков овощей или других пищевых отходов.

Зрелый компост пахнет влажной землей, прелыми опавшими листьями, не имеет неприятного запаха.

Критерием оценки можно считать и цвет компоста. У хорошего удобрения он темно-коричневый, близкий к цвету чернозема.

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