Что посадить на дачном участке, чтобы с него навсегда исчезли мыши

01:11 2023-05-16

Мыши способны нанести серьезный ущерб урожаю и продуктам, которые хранятся в дачном доме. Некоторые растения помогают навсегда отвадить их от участка.

Грызуны будут обходить территорию, на которой высажен кориандр. Для борьбы с ними можно также использовать семена растения.

Бузина поможет избавиться не только от мышей, но еще от кротов и крыс, а заодно и от насекомых-вредителей.

Осенний безвременник – это цветок, который очень не любят мыши. Его лучше высадить вокруг огорода.

Не менее эффективным средством от грызунов станут и цветы безвременника, разложенные по участку.

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