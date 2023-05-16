Что посадить на дачном участке, чтобы с него навсегда исчезли мыши

Грызуны будут обходить территорию, на которой высажен кориандр. Для борьбы с ними можно также использовать семена растения.
Бузина поможет избавиться не только от мышей, но еще от кротов и крыс, а заодно и от насекомых-вредителей.
Осенний безвременник – это цветок, который очень не любят мыши. Его лучше высадить вокруг огорода.
Не менее эффективным средством от грызунов станут и цветы безвременника, разложенные по участку.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__