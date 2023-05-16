Какие растения нельзя подкармливать древесной золой, чтобы не лишиться урожая

01:20 2023-05-16

Древесная зола – одно из самых популярных удобрений. Но некоторые огородные растения могут погибнуть из-за такой подкормки.

Зола опасна для растений, которым необходима почва с повышенной кислотностью, поскольку она раскисляет грунт. Это касается редиса и щавеля.

Древесную золу используют не только как удобрение, но и как средство для борьбы с вредителями. В таком качестве она не подходит для бахчевых культур.

Если в почве соберется слишком много золы, нарушится водный баланс в земле. Из-за этого арбузы потрескаются.

С осторожностью следует использовать золу при выращивании картофеля. Небольшое ее количество вносится при посадке, но впоследствии подкормку не повторяют.

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