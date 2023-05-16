Дачники рассказали, как вырастить крупный, вкусный и полезный шпинат на своем участке

Сажать шпинат можно в теплицу или в открытый грунт, в почву необходимо предварительно внести перегной.

Посев растения в теплицу возможен уже в феврале. Но необходимо, чтобы температура внутри не падала ниже 10 градусов.

Семена шпината перед посадкой замачивают на 16 часов в воде, затем тщательно просушивают и сажают только в сухом виде.

Собирать шпинат нужно, когда на стеблях появится по 4-6 листочков. Весной шпинат созревает через 9-10 недель после посадки, а летом – через 11-12.