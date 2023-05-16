Дачники рассказали, чем лучше мульчировать картофель для получения богатого урожая

Грядку под картофель нужно готовить с осени. Ее нужно прополоть, разбросать по поверхности луковую шелуху, внести мочевину.

Затем укладывают сено, сверху – навоз. Такой комплекс мер предотвращает прорастание сорняков и нашествие вредителей.

Сено и навоз за зиму утрамбуются, а весной их нужно переложить на край картофельной грядки слоем в 20 см.

После прогрева почвы мульчу распределяют с учетом будущих посадок рядами. Картофель сажают на расстоянии 40-50 см друг от друга.