Дачники объяснили, где ни в коем случае нельзя сажать чеснок, чтобы не остаться без урожая

01:46 2023-05-16

Даже самый тщательный и грамотный уход не поможет вырастить хороший урожай чеснока, если не соблюдать правила севооборота.

Чеснок точно не будет расти на грядках, где до него выращивали некоторые другие растения. Лучше даже не пытаться.

Например, нельзя сажать чеснок после моркови, иначе головки будут мелкими, а вкус – далеким от идеала.

Все дело в том, что морковь насыщает грунт маслами, которые губительно действуют на чеснок и не дают ему развиваться.

Ничем не лучше и посадки чеснока на одном место по несколько лет. После выращивания растения его нельзя сажать там же повторно как минимум 3 года.

Не подойдут для чеснока также грядки, на которых росли лук и некоторые виды цветов.

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