Как приготовить компост в городской квартире: дачники нашли прекрасный способ

Не все дачники в курсе, что приготовить компост можно не только в специальной яме на участке, но и в городской квартире.
Для этого нужно складывать пищевые отходы в специальную емкость, соблюдая определенный порядок слоев.
Сначала выкладывается слой отходов, затем – прессованные опилки, все это обрабатывается ЭМ-препаратами.
Для приготовления компоста подойдут остатки фруктов и овощей. Туда же можно добавить кофейную гущу и чайную заварку.
Емкость накрывают крышкой с отверстиями. Благодаря опилкам, неприятного запаха не будет. Правда, и компоста получится немного.
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