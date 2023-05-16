Как приготовить компост в городской квартире: дачники нашли прекрасный способ

Не все дачники в курсе, что приготовить компост можно не только в специальной яме на участке, но и в городской квартире.

Для этого нужно складывать пищевые отходы в специальную емкость, соблюдая определенный порядок слоев.

Сначала выкладывается слой отходов, затем – прессованные опилки, все это обрабатывается ЭМ-препаратами.

Для приготовления компоста подойдут остатки фруктов и овощей. Туда же можно добавить кофейную гущу и чайную заварку.

Емкость накрывают крышкой с отверстиями. Благодаря опилкам, неприятного запаха не будет. Правда, и компоста получится немного.