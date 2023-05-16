Садоводы рассказали, что делать, если яблоки вырастают горькими

Если плоды горчат, это указывает на проблемы с деревом, например, на заболевание горькой ямчатостью.

При такой болезни на яблоках появляются небольшие углубления круглой формы, под которой мякоть становится сухой и начинает горчить.

Заболевание развивается из-за повышенной кислотности почвы, дождливой погоды, засухи или неправильной подкормки.

Для лечения дерева необходимо опрыскивание составом с кальцием и бором, но без значительного количества азота.

Опрыскивать яблоню нужно через 10 дней после начала цветения. На этапе формирования завязей проводится повторная внекорневая обработка.

Подкорму нужно повторить, когда яблоки достигнут размеров грецкого ореха, а затем еще раз через 2 недели.