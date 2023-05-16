Зачем укроп надо выращивать рядом с огурцами

Как и в салате, огурец очень выгодно на грядке сочетается с укропом, что подтверждает ряд экспериментов опытных дачников.

Соседство в этом случае взаимовыгодно. Во-первых, укроп забивает сорняки, которые могли бы появиться на огуречных грядках.

Во-вторых, он растет быстрее огурца и защищает листья своего соседа от солнца.

Укроп, благодаря своим эфирным маслам отпугивает от огурца многих вредителей.

Еще одним большим плюсом такого симбиоза станет рациональное использование земли. С одной грядки получаем урожай сразу двух культур.