Зачем укроп надо выращивать рядом с огурцами

Как и в салате, огурец очень выгодно на грядке сочетается с укропом, что подтверждает ряд экспериментов опытных дачников.
Соседство в этом случае взаимовыгодно. Во-первых, укроп забивает сорняки, которые могли бы появиться на огуречных грядках.
Во-вторых, он растет быстрее огурца и защищает листья своего соседа от солнца.
Укроп, благодаря своим эфирным маслам отпугивает от огурца многих вредителей.
Еще одним большим плюсом такого симбиоза станет рациональное использование земли. С одной грядки получаем урожай сразу двух культур.
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