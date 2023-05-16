Правило севооборота: чередуем растения на пяти сотках

Главным правилом севооборота является планирование посадок на ближайшую перспективу, два-четыре года вперед.

И здесь необходимо понять, что земля не любит импровизации и есть основные принципы агрокультуры, которых следует придерживаться.

План составляется исходя из «принципа часовой стрелки».

Для этого весь участок, как циферблат делят на несколько частей, к примеру, на четыре: утро, день, вечер, ночь. В каждой из частей высаживается собственная культура (либо смесь с седератами или сопутствующими растениями).

На будущий год происходит смена «часовой зоны» и так далее. И, естественно, в каждой зоне ежегодно высевается новая культура.

