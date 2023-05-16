Главным правилом севооборота является планирование посадок на ближайшую перспективу, два-четыре года вперед.
И здесь необходимо понять, что земля не любит импровизации и есть основные принципы агрокультуры, которых следует придерживаться.
План составляется исходя из «принципа часовой стрелки».
Для этого весь участок, как циферблат делят на несколько частей, к примеру, на четыре: утро, день, вечер, ночь. В каждой из частей высаживается собственная культура (либо смесь с седератами или сопутствующими растениями).
На будущий год происходит смена «часовой зоны» и так далее. И, естественно, в каждой зоне ежегодно высевается новая культура.
Правило севооборота: чередуем растения на пяти сотках
06:19 2023-05-16
На пяти сотках, когда у огородников всего несколько грядок, чередовать культуры не всегда просто, но эксперты дали несколько советов на этот счет.
Главным правилом севооборота является планирование посадок на ближайшую перспективу, два-четыре года вперед.
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