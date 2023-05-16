Картофель и помидоры: табу для выращивания на одной грядке

Картофель и помидор вошли в категорию недружественных между собой растений, поэтому высаживать их вместе не стоит.
Близкое соседство пасленовых, а именно к этому семейству относятся оба растения, приведет к плохому результату.
Основная причина в том, что оба растения страдают от одних и тех же вредителей.
Если их посадить рядом, то поражение той же фитофторой будет куда более губительным, чем если они будут находиться порознь.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__