Картофель и помидоры: табу для выращивания на одной грядке

Картофель и помидор вошли в категорию недружественных между собой растений, поэтому высаживать их вместе не стоит.

Близкое соседство пасленовых, а именно к этому семейству относятся оба растения, приведет к плохому результату.

Основная причина в том, что оба растения страдают от одних и тех же вредителей.

Если их посадить рядом, то поражение той же фитофторой будет куда более губительным, чем если они будут находиться порознь.