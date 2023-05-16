Картофель и помидоры: табу для выращивания на одной грядке

06:26 2023-05-16

Растения, как и люди могут между собой «дружить», а могут и «ссориться» находясь на одной «жилплощади».

Картофель и помидор вошли в категорию недружественных между собой растений, поэтому высаживать их вместе не стоит.

Близкое соседство пасленовых, а именно к этому семейству относятся оба растения, приведет к плохому результату.

Основная причина в том, что оба растения страдают от одних и тех же вредителей.

Если их посадить рядом, то поражение той же фитофторой будет куда более губительным, чем если они будут находиться порознь.

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