Пентагон: Иран продолжает поставлять оружие России несмотря на санкции

Директор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Иран продолжает поставлять ударные беспилотники в Россию.

С августа 2022 года «Иран поставил России более 400 беспилотников», заявил Кирби.

Большинство из них уже использовались с целью уничтожения там критически важной инфраструктуры.

По словам Кирби, Иран входит в число главных военных сторонников Москвы.

Поэтому планируется ввести дополнительные карательные меры «в ближайшие дни» против тех, кто причастен к увеличивающимся сделкам по продаже оружия между Россией и Ираном.