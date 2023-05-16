Очередной коррупционный скандал сотрясает киевский режим

Борцы с коррупцией раскрыли миллионы долларов взяток, выплаченных Верховному суду.

Председатель суда Всеволод Княсев был задержан при получении трех миллионов долларов США (2,76 миллиона евро), сообщает интернет-газета «Украинская правда».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало фото пачек банкнот на диване.

СМИ в Киеве сообщили, что были рейды и на других судей высшей судебной инстанции.

По их собственным заявлениям, НАБУ и специальная прокуратура выявили «крупномасштабную коррупцию в Верховном суде, в частности план получения необоснованных преимуществ от руководства и судей Верховного суда», говорится в заявлении обоих ведомств.

В отчетах не раскрывается, кто кого должен был подкупить и почему.