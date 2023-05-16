Адвоката Трампа Руди Джулиани обвиняют в сексуальном насилии

Согласно 70-страничной жалобе, Руди Джулиани оказывал «сексуальные запросы» в течение всего периода, когда Данфи, работала на него с января 2019 года по январь 2021 года.

В жалобе, поданной в понедельник, 15 мая в Нью-Йорке, не упоминаются условия изнасилования, но описывается сцена, где он заставлял свою подельницу совершить фелляцию во время алкогольного вечера в своей квартире в районе Верхнего Ист-Сайд на Манхэттене.

Заявительница утверждает, что у нее сохранились аудиозаписи, свидетельствующие о домогательствах ее бывшего начальника.

По ее словам, Руди Джулиани много пил и открыто принимал виагру.

Она также добавляет, что он требовал сексуальных услуг, «принимая телефонные звонки по громкой связи от высокопоставленных друзей и клиентов, включая президента Трампа».



