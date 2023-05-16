В Мексике шесть человек погибли в результате стрельбы во время семейного футбольного матча

09:02 2023-05-16

Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли в результате стрельбы во время футбольного матча, организованного семьей в парке штата Идальго в центральной Мексике, сообщили местные власти в понедельник (15 мая).

Стрельба произошла в воскресенье вечером в жилом районе города Атотонилько-де-Тула, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

«Произошло вооруженное нападение на футбольное поле (...), где проходила семейная спортивная встреча. Шесть человек погибли, в том числе трое детей и подростков, двое ранены», — говорится в сообщении.
Начато расследование мотивов убийства.

По словам свидетелей, несколько вооруженных и выпивших мужчин открыли огонь по игрокам, вызвав всеобщую панику, прежде чем скрыться.

Два человека погибли мгновенно, еще четверо скончались от полученных травм в больнице.

В штате Идальго, расположенном менее чем в ста километрах от столицы Мехико, действуют несколько преступных группировок, которые, в частности, занимаются воровством и торговлей горючим.