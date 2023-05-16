ЦРУ подстрекает россиян предоставить ему разведданные в изготовленном для соцсетей видеоролике

На коротком видео от главной службы внешней разведки США показали якобы российского чиновника и его жену с ребенком в бытовых условиях, у которых явно непростая жизнь и они задаются вопросом, соответствует ли этот их мечтам.

Она предполагает, что русские могут действовать, чтобы улучшить ситуацию, предоставляя разведданные ЦРУ, оставаясь, по ее мнению, патриотами.

Также показано, как это сделать, используя браузер Tor для доступа к «даркнету» и инструментам шифрования связи.

«ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые могут рассказать нам эту правду», — написало агентство в своем видео.

«Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете», - уверяет она.

ЦРУ заявило, что таким образом надеется установить контакт с людьми, работающими в разведке, дипломатии, науке и технике и т. д., и заинтересовано во всех видах разведки, включая политическую и экономическую.