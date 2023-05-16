Антониу Гутерриш обвинил Запад в нежелании помочь в разрешении кризиса на Гаити

«Действительно существует нежелание стран, которые обладают большими возможностями для проведения такого рода операций, я бы сказал, вмешательства, потому что это скорее полицейская операция», — ответил Антонио Гутерриш на брифинге для прессы в Кингстоне, который проводился совместно с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом.

Отвечая на вопрос об отсутствии значительных усилий со стороны таких стран, как США, Канада, Франция, по сотрудничеству со странами Карибского сообщества, Гктерриш отметил, что «лучший способ преодолеть это нежелание (...) — это организовать заслуживающий доверия политический процесс».

С 2016 года голосование на Гаити не проводилось, а премьер-министр Ариэль Анри был назначен всего за 48 часов до убийства последнего президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года.