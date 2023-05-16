Французские футболисты отказались носить радужную майку

«Это ужасно», — прокомментировал их поведение официальный представитель французского правительства Оливье Веран в понедельник на телеканале France 2.

«Мы должны защищать ценности, которые нас объединяют, и для этого существует спорт», сказал политик.

Чтобы отметить день борьбы с гомофобией, игроки французской Лиги 1 и 2 на выходных надели майки с номерами, окрашенными в цвета радуги.

Перед игрой на газоне также был размещен баннер: «Гомо или натурал: мы все носим одинаковые майки».

Но не все игроки приняли участие в кампании.

Особое недовольство вызвал матч «Тулуза» — «Нант», в котором ряд игроков не захотели носить радужную майку.

Как пишет газета «Тулуза», вместе с Закарией Абухлалем (23), Муссой Диаррой (22), Фаресом Шайби (20), Саидом Хамуличем (22) и Логаном Костой (22) отказались от футболок пять игроков обладателей Кубка Франции.

В заявлении клуба говорится, что игроки профессиональной команды выразили недовольство ассоциацией их изображения с цветами радуги, которые представляют ЛГБТ-движение, хотя футбольный клуб «Тулуза» с уважением относится к индивидуальным решениям своих игроков.

После многочисленных обсуждений было принято решение отстранить футболистов, противников ЛГБТ от игр.