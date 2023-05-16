Несмотря на свою невысокую стоимость, книги это самый ценный товар

Лестерский кодекс, один из его манускриптов, был продан на аукционе в 1994 году основателю компании «Майкрософт» Биллу Гейтсу за 30 миллионов долларов.
Таким образом, эта книга стала самой дорогой книгой в мире. Другое ее название - «Кодекс Хаммера», по имени предыдущего владельца манускрипта. Книга была написана с 1506 по 1513 годы.
Эту работу знаменитый изобретатель и художник посвятил изучению воды.
На страницах манускрипта вы найдете расчеты и записи, в которых да Винчи оставил свои размышления обо всем, связанном с водой, начиная с водных течений и водоворотов и заканчивая практическими советами при строительстве каналов, шлюзов и дамб.
Гейтс, большой поклонник да Винчи, оценил труд знаменитого итальянца, сказав, что: «…он внес большой вклад в развитие науки», а потом добавил: «… каждый из манускриптов да Винчи поражает».
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