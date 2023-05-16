Первый комикс с Суперменом это мечта многих коллекционеров

В 1938 году в продажу вышел номер Action Comics, где впервые был изображен Супермен.

Как вы уже поняли, такой знаковый журнал превратился в мечту многих любителей комиксов. В 1950-е годы 9-летний мальчик купил его всего лишь за 35 центов, что по текущему курсу равно примерно 25 рублям.

Но относительно недавно барабанщик рок-группы «System of a Down» Джон Долмаян купил этот редкий номер за 317 200 долларов.