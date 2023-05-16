Лучшие друзья кабачков на дачном участке

Сажая кабачки, следует учесть такие факторы, как близость грунтовых вод, состав грунта и солнечный свет. Но не только...

Совместимость растений - критерий, который берется во внимание не всегда. В итоге результаты не радуют.

Чем могут мешать друг другу разные культуры? Главный вопрос - общие заболевания и вредные насекомые.

Есть овощи, которые не реагируют на инфекции и насекомых, другие же очень восприимчивы к обоим. "Неправильное соседство" приведет к проблемам с выращиванием и одной, и другой культуры.

Самыми удачными вариантами для кабачков будут посаженные рядом фасоль, редис, горох, настурция и кукуруза.

Также "дружат" с кабачками помидоры. Запах от их кустов и листьев отпугивает вредителей от овоща по соседству.

Негативно отразятся на овоще соседи в виде картошки, тыквы, патиссонов, огурцов.