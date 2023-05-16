Колизей – один из самых известных памятников культурного наследия, оставшийся еще со времен Античности

Самым известным и популярным зрелищем, происходящем в амфитеатрах были гладиаторские бои. В основном в них участвовали осужденные рабы, бандиты и разбойники, однако нередко здесь можно было увидеть и добровольцев.

Еще одним популярным развлечением были схватки с животными.

Гладиатор, для того чтобы сохранить свою жизнь, должен был справиться с диким зверем, выпущенным на арену. В древних записях отмечается, что в период праздничного открытия амфитеатра, было убито более 11 тысяч различных животных.

Во времена правления императора Трояна, в ожесточенных схватках с дикими зверями погибло около 45 тысяч человек. Очень часто среди них можно было увидеть христиан. В те времена им ставили в вину, начавшийся упадок в государстве.

После распада Римской империи амфитеатр перестал использоваться по прямому своему назначению и стал медленно рушиться.

После разрушающего землетрясения 847 года, материал из которого был сооружен Колизей стал растаскиваться для строительства церквей, а помещения под амфитеатром стали использоваться для выращивания различных культур.

Священнослужители католических церквей XVIII века были первыми кто начал говорить о Колизее, как об историческом памятнике и ценном культурном наследии. С этого момента началась реставрация памятника и с 2000 года он стал доступен для всех туристов и гостей.