При посеве моркови нужно избегать нескольких ошибок

Высевая морковь на грядку, нельзя допускать загущенности посевов. Чтобы этого избежать, существует один интересный лайфхак.

Перед посевом нужно смешать семена моркови с листовым чаем в соотношении 1:2. Затем на грядке делаются ровные рядки, тщательно проливаются водой, и после этого высеваются смешанные с чаем семена.

Многие огородники делают еще одну непростительную ошибку - засыпают сверху посеянные семена морковки почвой. Этого делать категорически не нужно.

Следует просто накрыть посевы пленкой. Солнечный свет ускорит появление всходов, и впоследствии отличный урожай моркови будет обеспечен!