«Красотки обороны» Сергея Шойгу: как девушки в 26 лет получают звание генерала российской армии

Однако шила в мешке не утаишь, и сведения о таких фактах просачиваются в Интернет и средства массовой информации.

Один из главных вопросов, которые волнуют общественность, состоит в следующем: за какие заслуги молодые, красивые, сексапильные девушки с модельной внешностью получают в ведомстве Сергея Шойгу генеральские звания уже в юном возрасте?

За примерами далеко ходить не надо. Девушка с красивым именем — Россияна Владимировна Марковская родилась в 1991 году, и уже к 26-ленему возрасту получила звание генерала.

При этом карьера реально впечатляет: вначале юная красавица работала ведущей на телеканале «Звезда», через некоторое время получила должность пресс-секретаря оборонного ведомства страны. А вскоре «няша-обороняша», как прозвали Марковскую пользователи Интернета, получила генеральское звание.

Еще один пример из той же серии — Мария Владимировна Китаева. Ее карьера начиналась в качестве простого журналиста на федеральном телеканале ВГТРК, где она преимущественно занималась съемкой документальных фильмов, но вскоре без каких-либо предпосылок получила звание генерала.

На тот момент красавице было всего 27 лет. В 2017 году Китаева ушла в декретный отпуск, после чего информации о ней нет.

При этом российские офицеры, делающие военную карьеру в стандартном темпе, к 40-летнему возрасту могут рассчитывать за звание подполковника или полковника — при условии, что примерно к 21-22 годам они являлись лейтенантами, и дальнейшая карьера была безукоризненной.

Генеральский чин офицерам присваивают намного позже, при наличии серьезных заслуг. Поэтому юные девушки-генеральши, получившие высокое звание уже в 26 лет, вызывают лишь улыбку и желание узнать, как им это удалось.

Но на этот вопрос, само собой, отвечать никто не спешит…