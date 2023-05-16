Зеленый горошек: какую ошибку при его выращивании допускают даже дачники со стажем

Самой распространенной ошибкой при выращивании гороха является отказ от удобрения. Растение может получить необходимый ему элемент - азот и само, но только при наличии благоприятных условий, что, к сожалению, бывает редко.

Если температуры воздуха низкая, а дождей не видать, - это сигнал для того, что пора "кормить" культуру.

Подход "вырастет и сам" приведет к прямо противоположному результату в виде плохого урожая.

Выращивая горошек, следует также все время рыхлить почву, таким образом насыщая ее влагой и упрощая поступление питательных веществ

Жаркая погода говорит о том, что культура нуждается в обильном полив. До 20 литров воды нужно использовать на 1 метр квадратный.