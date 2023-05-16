Джон Траволта начал лысеть еще в 90-х и сначала не стеснялся этого

Траволта никак не комментирует свою прическу и старается не привлекать к ней внимания.

Укладке Джона Траволта в свое время можно было позавидовать, особенно в 80-90-е годы, когда его голову украшала целая подушка из темных удлиненных волос.

Но, переступив порог 60-летия, мужчина начал седеть и лысеть, однако актер не привык ходить без прически и нарастил себе густую шевелюру, которой ему показалось мало, и он заодно обзавелся бородой.