Петуния будет расти пышным шаром, если вовремя ее сформировать

Существуют сорта петунии, которые нет необходимости формировать. Они сами растут в форме пышного шара, и с ними ничего не надо делать.

Но даже самые обычные сорта этого цветка можно превратить в великолепные шары.

Для этого нужно сделать всего лишь несколько нехитрых манипуляций. Первая - правильно посадить петунию.

Чтобы в последующем сформировать кустик в виде шарика, между растениями должно быть расстояние не менее 30-35 сантиметров.

Следующее условие - подкормка саженцев азотистыми удобрениями спустя 3-4 дня после их высадки в грунт. Для этого подойдут карбамид или аммиачная селитра.

С началом активного роста петунию нужно будет подкормить комплексным удобрением для цветущих растений.

Начинать формирование шара можно, как только центральный стебель начнет тянуться вверх. В этот момент необходимо быстро прищипнуть его макушку.

Так стимулируется формирование боковых побегов, которые тоже периодически придется прищипывать. Прищипывания нужно проводить раз в две-три недели, пока желаемая форма не воплотится в реальность.

А своевременным удалением увядших бутончиков можно простимулировать непрерывное цветение растения - это поможет постоянно поддерживать шар в пышном состоянии.