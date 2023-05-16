Простые способы повышения урожайности от опытных дачников

Песок, преобладающий на Вашем участке,- не повод для того, чтобы опускать руки.

Нужно помочь почве стать плодородной. При правильных действиях через 2-3 года песчаная почва станет приносить желаемые плоды.

Дачники со стажем знают, как повернуть ситуацию в свою пользу.

Первое - это обогащение грунта навозом не свежим, а постоявшим.

Самым бюджетным средством является компост, но его нужно очень много, из расчета 5 килограммов на 1 квадратный метр.

Весной лучше удобрять землю готовыми минеральными удобрениями.

При наличии денег можно завести на участок глиняный песок. На каждый метр его нужно 3 ведра. Песок и глина перемешаюся, создав тем самым плодородную почву.

Есть также растения, которые нормально растут и на песке и параллельно обогащают землю питательными веществами. К ним относятся горох, рожь, клевер, овес.

Садят эти растения дважды в год (весной и осенью). После того как они отцвели, нужно их собрать и внести в грунт на 6 сантиметров в глубину.